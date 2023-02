Pinto al veleno su Zaniolo

Il futuro di Nicolò Zaniolo si tinge nuovamente di giallorosso, ma il riferimento, stavolta, non è ai colori del dub capitolino dove ha giocato fino a poche settimane fa, ma a quelli del Galatasaray, scrive Lorenzo Pes su Il Tempo. Dopo quasi un mese di richieste, rifiuti, ripensamenti, certificati medici e minacce, Zaniolo lascia Roma e la Roma e lo fa nel modo peggiore. Da idolo della tifoseria e calciatore da coccolare e difendere per il club, Nicolò è passato in poco tempo ad essere considerato un traditore dai tifosi e una risorsa non più utile dalla Roma.