Pinto accelera per Xhaka

Il g.m. a Milano cerca di riuscire a piazzare i primi esuberi ma soprattutto ridurre le distanze con l‘Arsenal per lo svizzero

Tiago Pinto si muove per sbloccare il mercato della Roma. Ieri pomeriggio, come riporta Il Tempo, il general manager giallorosso è partito per Milano con un doppio obiettivo : riuscire a piazzare i primi esuberi ma soprattutto ridurre le distanze con l‘Arsenal per Xhaka. La trattativa per lo svizzero si sta svolgendo all’interno di alcuni dei più importanti alberghi milanesi, dove in questi giorni si trovano anche i membri dell’entourage del giocatore e un intermediario dei Gunners.

La mission del portoghese è quella di riuscire ad abbassare le pretese degli inglesi, presentando un’offerta più alta rispetto all’ultima – da quindici milioni complessivi – che da Londra è stata rispedita al mittente. L’intenzione è chiudere il prima possibile per due ragioni: regalare a Mourinho il primo colpo di mercato ed evitare che su Xhaka piombi con prepotenza un top club europeo (attenzione al Psg). Il giocatore infatti ha già dato disponibilità allo Special One a trasferirsi a Roma, ma se alla sua porta dovesse bussare una delle squadre più blasonate al mondo sarebbe difficile rifiutare un’occasione simile alla soglia dei ventinove anni. La svolta per accelerare la trattativa può arrivare dalle cessioni di Under e Pau Lopez, che il prossimo anno potrebbero giocare in prestito al Marsiglia. I francesi sono ottimisti sull’arrivo dei due romanisti, ma il loro trasferimento all’OM non è ancora scontato: i club stanno discutendo sulle cifre per il riscatto dei due cartellini (anche il presidente del Marsiglia è a Milano).