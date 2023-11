Piano sicurezza per il derby: rimozioni all’alba

Saranno potenziate le linee del trasporto pubblico in direzione dello stadio

Redazione

Aree di parcheggio divise per le due tifoserie e strade chiuse al traffico, come riporta Il Tempo. Alle consuete misure del modello organizzativo dello Stadio Olimpico, in vista del derby Lazio-Roma che si terrà oggi alle 18, si aggiunge il piano sicurezza che prevede la spartizione delle aree sosta in piazzale Clodio, per la Roma, e nell’area della XVII Olimpiade ampliata per l’occasione in viale dello stadio Flaminio e piazzale Ankara.

Entro le 8 di oggi è previsto lo sgombero dei veicoli in sosta in largo maresciallo Diaz, via dei Robilant, via Mario Toscano, via Salvatore Contarini e, ad esclusione dei ciclomotori, viale Antonino di San Giuliano, lungotevere Diaz, piazzale di Ponte Milvio, via Cassia, l’isola pedonale antistante la chiesa de la gran madre di Dio, l’intera area di parcheggio davanti al XV distretto in via Orti di Farnesina e lo spartitraffico all’intersezione con via Farnesina.

Interdetto il traffico in viale Ministero degli Affari esteri, con la rimozione dei cassonetti nella zona di via Orti Farnesina e di piazza Mancini. Saranno potenziate le linee del trasporto pubblico con la sospensione, però, delle fermate Atac dalle 14 alle 18 di lungotevere Diaz davanti al bar River e lungotevere Cadorna all’altezza dell’aula bunker.

