Piano per Frattesi

Da tempo i rapporti tra Roma c Sassuolo sono ottimi e proficui, scrive Lorenzo Pes su Il Tempo. Tanti i giovani che sono andati a giocare in Emilia nel corso degli anni, e qualcuno potrebbe finirci anche questa estate. I nomi di Missori e Volpato sono finiti sotto la lente d’ingrandimento della dirigenza neroverde come rinforzi giovani da mettere in rosa. La cessione dei due talenti ormai ex Primavera (soprattutto l'attaccante italo-australiano) fanno parte però di un piano più grande che alberga nella testa di Pinto: portare in giallorosso Davide Frattesi. Il centrocampista azzurro piace, non da oggi. È stato l'unico obiettivo di mercato pubblicamente dichiarato dal gm portoghese pur non essendo riuscito ad acquistarlo. La trattativa con il Sassuolo, nei fatti, è allo stesso punto da un anno. La distanza tra la valutazione che fa la Roma del ragazzo e quella degli emiliani resta importante, e proprio per questo muovere due pedine come Volpato e Missori (mantenendo slegate le operazioni) aiuterebbe a diminuire il gap che esiste tra domanda e offerta. La concorrenza non manca per Frattesi, ma la volontà del calciatore e la lunga corte della Roma sono le speranze insite nell’idea di Pinto che, intanto, ha ben avviato le due cessioni dei giovani.