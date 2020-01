Petrachi sfida Sabatini per Ibanez dell’Atalanta

Per la Roma sarà dura vincere la concorrenza di un osso duro come Sabatini, ma Petrachi non molla la presa per Ibanez, riporta “Il Tempo”. Il difensore dell’Atalanta – gli agenti saranno a Milano a metà settimana – è conteso dai giallorossi e dal Bologna, in questo momento leggermente avanti nelle preferenze del classe ’98, che in Emilia avrebbe un maggiore minutaggio dopo aver giocato solo 19 minuti in stagione. La palla è in mano a Ibanez stesso: entrambe le società hanno l’accordo con l’Atalanta.