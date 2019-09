Petrachi rivoluziona lo staff. Pallotta: “Bravi lui e Fonseca”

Il riassetto della direzione sportiva della Roma è completo. Ma la rivoluzione non finisce qui, perché Petrachi ha intenzione di mettere ancora le mani su tutta l’area sportiva. Come riporta Alessandro Austini su ‘Il Tempo’, l’ultima modifica riguarda lo scouting: l’altro ieri è stato dato il benservito a Francesco Vallone, ex capo degli osservatori, l’uomo dei dati tanto cari agli americani. Una filosofia “tollerata” da Sabatini, molto gradita da Monchi ma completamente opposta ai metodi di lavoro di Petrachi. Col nuovo diesse i giocatori vanno selezionati attraverso l’“occhio” e le informazioni raccolte tramite le persone di fiducia, le statistiche hanno un valore relativo. Il database costruito da Vallone resterà comunque a disposizione della Roma, ma Petrachi si fida solo dei suoi uomini – Cavallo per lo scouting e Longo per la segreteria sportiva – ha preso il nuovo osservatore Luxoro, confermato dei vecchi solo Bifulco e delegato a De Sanctis la gestione economica del settore giovanile (ufficiale il rinnovo di Bouah fino al 2024). “Mi piace tutto quello che ho visto fare a Petrachi e Fonseca da luglio a oggi“, dice il presidente, certo di aver rimesso la Roma sui binari giusti.