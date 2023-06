Petrachi perde la causa: 5 milioni alla Roma

La Corte d’Appello ha accolto il ricorso del club per la sentenza in primo grado di febbraio 2021

La Roma vince la causa legale con Petrachi, scrive Matteo Cirulli su Il Tempo. La Corte d’Appello ha accolto il ricorso del club per la sentenza in primo grado di febbraio 2021, quando il giudice sentenziò illegittimo il licenziamento per giusta causa della Roma dell’ex ds, costringendo a pagare lo stipendio fino alla scadenza del contratto giugno 2022 oltre al pagamento per danni di immagine. Sentenza che ieri è stata ribaltata, con Petrachi che dovrà quindi risarcire i giallorossi con cinque milioni.