Personalizzato per Kumbulla. Sanches ok

Squadra al alavoro in vista dell'impegno di campionato di domenica prossima all'Olimpico contro la Fiorentina

Continua la preparazione della Roma a Trigoria in vista della quindicesima giornata di campionato che vedrà i giallorossi affrontare all'Olimpico la Fiorentina, scrive Matteo Cirull su Il Tempo. Dopo due giorni di sedute con il gruppo ha svolto una seduta personalizzata Kumbulla . Il difensore centrale prosegue infatti il suo percorso riabilitativo dopo l'operazione al crociato, con carichi di lavoro alternati tra campo, insieme ai compagni, e allenamenti individuali. Il resto dell’organico si è invece esercitato sotto gli occhi di Mourinho che, oltre all'ormai lungodegente Smalling, avrà a disposizione tutti i giocatori per la delicata sfida con la Fiorentina , che aprirà a una serie di scontri diretti che aspettano i giallorossi tra dicembre e gennaio.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Roma senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Forzaroma per scoprire tutte le news di giornata sui giallorossi in campionato e in Europa.