Perez: “Ok alla riduzione dell’ingaggio”

Continua il dialogo all’interno dello spogliatoio della Roma per trovare un punto d’intesa sulla questione stipendi. Dopo la rottura delle trattative tra la Lega di Serie A e l’Aic, il gruppo giallorosso – con Dzeko, Fazio, Pellegrini e Kolarov come “rappresentanti” – sta cercando di trovare una linea comune che soddisfi tutti e che possa venire incontro alle esigenze del club. I giocatori della Roma (gli agenti in questo momento sono tenuti fuori dai colloqui) non sono molto lontani dal trovare una soluzione da presentare alla società, anche perché sono loro in primis ad aver capito che è necessario fare un passo in avanti, riporta “Il Tempo”: “Capisco il taglio degli stipendi. Noi – le parole di Carles Perez intervistato da Marca – siamo pagati per giocare il fine settimana e con questa situazione non possiamo. D’altra parte non siamo in vacanza perché la situazione che stiamo vivendo è simile a una pre-season, ma capisco la scelta”. Le manovre sono ancora in corso, anche perché ancora non si sa quando e se si potrà tornare a giocare. I calciatori vogliono avere un quadro completo della situazione prima di arrivare alla fumata bianca definitiva. Intanto la Roma ha donato 50 tra smartphone e tablet a tre ospedali del Lazio per aiutare gli anziani ricoverati per il Coronavirus a comunicare con i familiari.