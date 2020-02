Perez ancora titolare, Diawara cresce

Toccherà di nuovo a Carles Perez. La buona prestazione, condita dal gol vittoria, messa in mostra contro il Gent consentirà allo spagnolo di guadagnarsi un’altra maglia da titolare per la sfida di domani contro il Lecce (out Babacar, Falco, Rispoli, Saponara e Farias). Si prospetta un’altra panchina per Under, finito nel dimenticatoio, come riporta Il Tempo.

Per la gara con gli uomini di Liverani tornerà dal primo minuto Mancini (recuperato Cetin), con Mkhitaryan pronto a subentrare a Perotti e con i maggiori dubbi che riguardano le due fasce difensive. Procede al meglio il recupero di Diawara, che non è lontano dal ritorno nella lista dei convocati: le sensazioni del guineano sono più che positive e il ginocchio non gli sta dando particolari fastidi.

Intanto per la partita all’Olimpico proseguiranno i test sulle nuove procedure di ingresso previste per gli Europei e questa volta toccherà agli ingressi di Viale delle Olimpiadi. Inoltre i calciatori al loro ingresso in campo saranno accolti da una rappresentanza degli atleti ciechi della ASDD Roma 2000.