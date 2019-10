Per Zaniolo c’è di nuovo Maresca

Zaniolo ritrova Maresca dopo il pasticcio estivo dell’amichevole con l’Athletic Bilbao. Il talento della Roma sul campo di Marassi rivedrà l’arbitro di Napoli che, nei minuti di recupero del match di agosto, aveva assegnato un calcio di rigore a favore dei giallorossi in un’azione viziata però dal tocco di mano dello stesso numero 22, come riporta Il Tempo.

Il comportamento di Zaniolo, che interpellato dal direttore di gara sulla scorrettezza (involontaria) aveva negato qualsiasi fallo, ha poi scatenato numerose polemiche nel post-partita, con i baschi infuriati per il comportamento poco sportivo.

Il classe 1999 una volta resosi conto dell’errore ha chiesto scusa all’arbitro e ai giocatori del Bilbao con un post su Instagram, un ammissione di responsabilità applaudita dalla società spagnola sui social.

La speranza è che Maresca abbia del tutto dimenticato l’episodio (Zaniolo finirebbe in diffida in caso di ammonizione), in modo da evitare altre discussioni animate dopo quelle che hanno riguardato la direzione di Massa in Roma-Cagliari. Curiosità statistica su Maresca e Ranieri: il fischietto campano dirigerà la partita di esordio del tecnico testaccino, così come era già accaduto nella passata stagione nella sfida tra Roma e Empoli.