Per Solbakken si cerca l’intesa col Bodo/Glimt

L’ala norvegese è da tempo nel radar della Roma e potrebbe prendere il posto di Perez

Tre priorità per il mercato estivo: un centrocampista centrale (che unisca una buona struttura fisica a qualità tecniche), un esterno destro ed un difensore centrale di piede mancino. Tiago Pinto e Mourinho si stanno muovendo da mesi con questi tre obiettivi in testa, consapevoli che nel caso in cui si riuscisse a piazzare qualche esubero in uscita ci sarebbe la possibilità di fare altri movimenti in entrata, come riporta Il Tempo. Un esempio è quello Carles Perez, destinato all’addio, che potrebbe essere sostituito da Solbakken.