Per Mourinho mese della verità

In ventidue giorni, ovvero dal Monza al derby, i giallorossi avranno di fronte sei gare pesantissime nell'economia del campionato e dell'Europa League

Redazione

Da una sosta all'altra, tra ottobre e novembre, la Roma si gioca tanto della sua stagione, scrive Lorenzo Pes su Il Corriere della Sera. Al giro di boa dello stop per le nazionali i giallorossi torneranno a Trigoria per iniziare a preparare il match contro il Monza di domenica, in attesa del ritorno scaglionato dei calciatori in giro per l'Europa.

In ventidue giorni, ovvero dal Monza al derby, Mourinho e i suoi avranno di fronte sei gare pesantissime nell'economia del campionato e dell'Europa League. Due scontri diretti in Serie A e il doppio match contro lo Slavia Praga in Europa che assomiglia di fatto ad un match ad eliminazione diretta con andata e ritorno. Dopo aver incontrato la squadra di Palladino all'Olimpico, infatti, la Roma affronterà quattro giorni dopo, sempre in casa, i cechi per il terzo turno della fase a gironi, prima di far visita all'Inter a San Siro nel pomeriggio di domenica 29 ottobre. Il secondo scontro diretto stagionale dopo la serata flop col Milan del 1° settembre. Poi una settimana per preparare la sfida al Lecce tra le mura amiche prima di volare a Praga a tre giorni dal derby. La partita di ritorno contro lo Slavia, infatti, si incastra a tre giorni dalla stracittadine con la Lazio del 12 novembre, ultima gara prima della sosta.

L'inizio stentato ha tolto quasi tutti i bonus ai ragazzi di Mou, che ora hanno l'obbligo, se vogliono tornare in Champions, di fare punti contro le grandi, un fattore che è quasi del tutto mancato in queste ultime stagioni che hanno visto i giallorossi oscillare tra quinto e settimo posto mancando puntualmente il ritorno nell'Europa che conta. Le buone notizie arrivano dall'infermeria dove Mourinho recupera Llorente e conta di poter rivedere in gruppo Smalling (già da oggi) e Renato Sanches nei prossimi giorni. Anche se per quanto riguarda il portoghese più che la guarigione dall'infortunio contano le sensazioni sul campo che spesso hanno frenato la sua continuità.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Roma senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Forzaroma per scoprire tutte le news di giornata sui giallorossi in campionato e in Europa.