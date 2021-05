Per i Friedkin è arrivata l’ora di agire

La parola fine apparsa all’improvviso sulla stagione della Roma significa fine per tutto: coppa, campionato, allenatore, squadra, vertici societari. E anche degli alibi

Se serviva un segnale chiaro per chiudere il ciclo Fonseca, rimasto fino all’ultimo appeso all’ipotesi finale di Europa League, questo è arrivato da Manchester. Anzi, ne sono arrivati sei, come gli inesorabili gol degli inglesi che non si fermano quando trovano terreno fertile, una controparte molle, arresa, che evapora come neve al sole. La parola fine apparsa all’improvviso sulla stagione della Roma significa fine per tutto: coppa, campionato, allenatore, squadra, vertici societari. E fine anche degli alibi: quelli non fanno che aumentare i danni del triste bilancio finale, scrive "Il Tempo". Basta alibi per il tecnico che aveva deciso di puntare tutto sulla coppa. Per la squadra, che si deve prendere la sua parte di responsabilità per l'ennesima figura imbarazzante. E' vero che alla fine paga sempre l’allenatore, ma questo "poveraccio" di Fonseca forse non immaginava di avere un gruppo così scarso e così carente in attributi e qualità. E a questo punto che paghi solo lui è davvero una cosa ingiusta.