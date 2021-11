Pellegrini tiene in ansia Mourinho

IL capitano è ancora alle prese con l’infiammazione al ginocchio sinistro che gli ha impedito di rispondere alla convocazione di Mancini

L’infermeria di Trigoria tiene in ansia José Mourinho. Ieri, dopo il lungo weekend di riposo concesso ai giocatori, soltanto Zaniolo ha lasciato il gruppo degli indisponibili per tornare ad allenarsi parzialmente con la squadra mentre Pellegrini, Smalling, Kumbulla, Vina, Calafiori e Spinazzola hanno proseguito il percorso per recuperare dai rispettivi infortuni, come riporta Il Tempo. A preoccupare maggiormente lo Special One sono le condizioni di Lorenzo Pellegrini, ancora alle prese con l’infiammazione al ginocchio sinistro che gli ha impedito di rispondere alla convocazione di Mancini: attualmente la presenza del capitano nel match in programma domenica sera a Marassi è in dubbio e – per non trascinare il problema anche nelle prossime settimane – lo staff sanitario potrebbe decidere di non rischiarlo contro il Genoa.