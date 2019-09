Pellegrini si ferma. Sollievo Spinazzola: niente lesione

La risonanza a cui si è sottoposto ieri Spinazzola avrà fatto sicuramente tirare un sospiro di sollievo a Fonseca. Gli esami per controllare il flessore della coscia hanno infatti escluso lesioni muscolari per l’esterno, che soffre per l’infiammazione di una vecchia cicatrice, un dolore che lo aveva costretto al cambio con l’Atalanta. Spinazzola si è limitato a svolgere un allenamento individuale e probabilmente sarà costretto a saltare la trasferta di Lecce per evitare qualsiasi rischio di aggravare la situazione, scrive Il Tempo. L’obiettivo è quello di tornare pienamente a disposizione già per l’impegno con il Wolfsberg, dove potrebbe far rifiatare Kolarov, che tra la Roma e la Serbia non ha saltato neanche un minuto dall’inizio della stagione. Da tenere d’occhio anche le condizioni di Pellegrini (“Non ho mai parlato con Totti di indossare la 10 della Roma”), che da sta convivendo con una fascite plantare e non ha lavorato con il resto del gruppo. Si va anche per lui verso un turno di riposo, con Zaniolo pronto a tornare nel ruolo di trequartista.