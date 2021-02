Pellegrini, Pedro ed El Shaarawy: l’attacco si ripopola

Dalla carenza all’abbondanza. Nella partita contro la Juventus la Roma è stata costretta ad avanzare Cristante per sopperire alle assenze nel reparto offensivo, che per la sfida con l’Udinese vedrà il ritorno di Pellegrini (ha scontato la squalifica) e di Pedro (si era fatto male con lo Spezia in Coppa Italia) e ci sarà inoltre la prima convocazione di El Shaarawy, come riporta Il Tempo.

Lo spagnolo, come annunciato già da Fonseca, ha superato le noie muscolari di cui è stato vittima e si riaggregherà al gruppo, che a partire da oggi, dopo aver usufruito di un giorno libero, inizierà a preparare il match con i friulani. Migliora anche la condizione fisica di El Shaarawy: il numero 92 non ha ancora raggiunto il picco della forma e probabilmente avrà una chance soltanto a gara in corso. Intanto a Trigoria da domani si rivedrà anche Zaniolo, che oggi terminerà i 21 giorni di isolamento previsti per chi è asintomatico ma comunque ancora positivo al Covid. Il classe 1999 dovrà svolgere le visite mediche previste dal protocollo e poi inizierà finalmente a correre sul campo.