Pellegrini ko: appuntamento solo nel 2023

Dopo Wijnaldum, Dybala e Spinazzola, anche Pellegrini saluta con anticipo il 2022, scrive Marco Juric su Il Tempo. Lesione di primo grado al flessore della coscia destra e arrivederci al prossimo anno. Uno stop di 10 giorni che non lo farà essere a disposizione per le partite contro Sassuolo e Torino. La squadra ieri si è ritrovata a Trigoria per allenarsi in vista della sfida di domani al Mapei e anche per parlarsi dopo le tensioni post derby.