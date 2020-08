Pellegrini in maschera, Under c’è

“Indosso la mascherina senza problemi per giocare un ottavo finale di Europa League”. A lanciare la carica in vista della sfida di domani con il Siviglia è Pellegrini, convocato da Fonseca (ha portato anche i giovani Calafiori e Cardinali, Under è recuperato) e pronto a giocare a poco più di una settimana dall’intervento al naso. Per capire quale sarà l’utilizzo del vice-capitano titolare sulla trequarti, titolare a centrocampo al posto di Veretout o jolly dalla panchina – bisognerà però attendere la rifinitura odierna, che andrà in scena sul campo della MSV Arena di Duisburg e sarà preceduta dalla conferenza stampa (ore 16.45) del tecnico, accompagnato da Mkhitaryan.

Intanto la Roma ha salutato Zappacosta e Smalling, di rientro a Chelsea e Manchester United: “Ci teniamo – ha detto Fienga – a ringraziarli per la professionalità dimostrata. Qualora si verificassero le condizioni, saremmo onorati di poter contare ancora su di loro”.