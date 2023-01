Pellegrini in dubbio: pronto Bove

In difesa non ci sarà Roger Ibanez perché squalificato

Un appuntamento che manca ormai dall'8 novembre, giorno precedente alla sfida in casa del Sassuolo. Nessuna indicazione diretta, perciò, sulle scelte anti-Fiorentina, con l'unica certezza dell'assenza di Roger Ibanez per squalifica. In difesa al posto del brasiliano, con Smalling e Mancini, dovrebbe esserci Kumbulla (più difficile vedere Vina), che ha ritrovato minuti contro il Genoa in Coppa Italia. Sugli esterni si va verso la conferma della coppia vista a San Siro, con Celik che torna dal primo minuto e Zalewski dirottato sulla fascia sinistra.