Pellegrini, in azzurro per tornare decisivo

Protagonista in Nazionale, in difficoltà nella sua Roma. Una sosta che può fare soltanto del bene a Lorenzo Pellegrini, scrive Lorenzo Pes su Il Tempo. Il capitano giallorosso sta vivendo una stagione tutt’altro che positiva con la sua squadra, dopo l’exploit del primo anno di Mourinho. Qualche fischio dell’ Olimpico e tante critiche dei tifosi, alle quali però Lorenzo ha sempre risposto, a detta sua, con l’impegno sul campo. Mou non ci rinuncia mai, anche quando non è al meglio fisicamente, e Mancini lo schiererà stasera contro l’Inghilterra come ala sinistra del tridente d’attacco. Una situazione paradossale per Pellegrini, che in effetti a livello di numeri non sta confermando quanto di buono messo in campo lo scorso anno, anzi, il suo rendimento è tremendamente calato.