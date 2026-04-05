Pellegrini e non solo: intoccabili anche per Gasp

"Questa è una buona squadra che non va smantellata, ma va migliorata". Le intenzioni di Gasperini sono piuttosto chiare. Aumentare il livello della rosa, senza perdere coloro che fanno già parte di quel nucleo solido che il piemontese vorrebbe allargare. Non a caso, l'ex Atalanta confermerebbe Pellegrini, Celik e anche Dybala - nonostante la fragilità fisica - tutti in scadenza al termine della stagione, mentre l'esperienza giallorossa di El Shaarawy è destinata ad esaurirsi tra tre mesi. In questa direzione vanno anche i rinnovi di Mancini e Cristante - scadenza nel 2027 - vicini alla nuova firma. Lo scrive Gabriele Turchetti su Il Tempo. Un gruppo con Pellegrini, Mancini e Cristante tra i suoi leader. Tre giocatori che dividono la tifoseria. Da alcuni etichettati come "la banda del sesto posto", A fare da contraltare, chi ricorda come siano stati tra i protagonisti delle cavalcate in Europa. L'intenzione del club per Pellegrini è offrire un nuovo contratto sui 2 milioni all'anno rispetto ai 4,5 fissi più 2 di bonus fedeltà - oltre ai bonus legati al rendimento personale e di squadra.