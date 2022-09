Pellegrini e Dybala, niente ansia

Nulla di eccessivamente grave. O almeno così sembra, scrive Emanuele Zotti su Il Tempo. L’esito degli esami strumentali effettuati da Paulo Dybala a Villa Stuart subito dopo la fine di Roma-Atalanta ha consentito alla Joya di aggregarsi al ritiro dell’Argentina, che affronterà in amichevole Honduras e Jamaica negli Stati Uniti. Ieri il numero 21 è decollato da Fiumicino per Miami, dove ha raggiunto il ritiro della Selección.

Nei prossimi giorni sarà valutato dai medici della nazionale, che decideranno se farlo riposare. Caso analogo a quello di Lorenzo Pellegrini, uscito acciaccato dalla sfida di domenica scorsa all’Olimpico. Nel corso del match con gli uomini di Gasperini infatti il capitano della Roma ha sentito pizzicare il flessore che già in passato gli aveva dato problemi: nonostante questo Pellegrini ha scelto di restare in campo per non lasciare sola la squadra in una gara importante e, adesso, le sue condizioni andranno monitorate.