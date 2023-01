Pellegrini c’è. Pericolo giallo per quattro

Tutti meno uno. Ovvero tutti meno Nicolò Zaniolo. Per la trasferta di La Spezia, scrive Lorenzo Pes su Il Tempo, Mourinho potrà contare su tutti gli effettivi a disposizione (meno Wijnaldum, fermo da fine agosto) fatta eccezione per il numero 22, che ha chiesto esplicitamente di non essere convocato per la gara del Picco. Nessuno strascico di influenza o problema fisico, perciò, ma una scelta chiara e precisa.