Pellegrini avvisa: “Non dobbiamo perdere l’entusiasmo”

Lorenzo Pellegrini non si nasconde. Il capitano giallorosso, come riporta Emanuele Zotti su Il Tempo, analizza il momento attraversato dalla squadra: “Sono arrivate due sconfitte consecutive ed è giusto e normale pensare di dover fare qualcosa di più”. L’errore più grave sarebbe quello di abbattersi: “Non dobbiamo smettere di avere entusiasmo ma continuare a lavorare forte come facciamo sempre".