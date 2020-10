Pedro spinge una Roma in affanno

Alla Roma servono novanta minuti di sofferenza e un grandissimo gol di Pedro per portare a casa la prima vittoria in campionato di questa stagione. Una vittoria che viene dopo i pareggi contro il Verona (sul campo, poi tramutato in sconfitta a tavolino) e la Juventus. In tribuna contenti anche i Friedkin, per la terza volta su tre presenti sugli spalti. La Roma ha vinto ma nonostante tutto, sul piano del gioco, si può dire che ha fatto un passo indietro rispetto alla prestazione contro i campioni d’Italia. Ma che sarebbe stata una gara diversa lo si sapeva già alla vigilia. A differenza della Vecchia Signora la squadra di Gotti resta dietro ad attendere e non è facile giocarci. Una vittoria che non scioglie qualche nodo e che farà comunque riflettere Fonseca.