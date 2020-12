Pedro guida la Roma 2

Una partita senza significato dal punto di vista sportivo, ma un’importante vetrina per i giovani cresciuti nel vivaio della Roma e per Smalling, tornato nella lista dei convocati ad un mese di distanza dall’ultima apparizione. Nella sfida delle 18.55 contro il Cska Sofia a guidare la squadra giallorossa orfana di numerosi big – Dzeko, Mkhitaryan, Cristante, Spinazzola, Ibanez e Mirante sono stati lasciati a riposo e non si sono imbarcati con i compagni alla volta della Bulgaria – ci sarà Pedro, che sarà costretto a scontare un turno di squalifica nel match con il Bologna e sarà quindi utilizzato in Europa League.

Oltre allo spagnolo sarà impiegato nel secondo tempo anche il difensore inglese, guarito dall’infiammazione al ginocchio sinistro: come scrive “Il Tempo”, dopo la rifinitura Fonseca e Smalling hanno avuto un colloquio ed entrambi hanno convenuto che è meglio mettere qualche minuto nelle gambe già nel finale della gara di coppa. “Chris si è allenato con la squadra, sta bene ma la condizione fisica non è al meglio, possiamo vederlo magari giocare per qualche minuto” le dichiarazioni del portoghese, che lancerà dal primo minuto Diawara e il giovanissimo Milanese, unico dei numerosi Primavera convocati (prima chiamata per Bamba) che partirà tra i titolari.

Il nodo da sciogliere è quello relativo a Perez: se lo staff deciderà di schierarlo insieme a Pedro allora Milanese scalerà in mediana, se invece il catalano verrà tenuto a riposo in vista di un possibile utilizzo in campionato il classe 2002 avanzerà sulla trequarti, con Villar al fianco di Diawara. Ieri sono stati provati entrambi gli schieramenti. Sulla fascia sinistra Calafiori avrà un’altra chance di mettersi in mostra dopo aver trovato il primo gol in giallorosso nel precedente impegno europeo. Non saranno della partita anche Santon, Mancini, Veretout e Pellegrini.