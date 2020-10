Pastore: adesso si valuta la rescissione

La Roma ha consegnato le liste definitive per il campionato di Serie A e per l’Europa League. Se per quella “italiana” non ci sono problemi di alcun tipo, in quella fornita alla Uefa va segnalata l’esclusione eccellente di Pastore, reduce da un intervento all’anca e a rischio rescissione, un’opzione che il club valuterà in caso di assenza per 6 mesi, riporta Il Tempo. Per la coppa europea la società ha deciso di mettere nell’elenco dei disponibili anche Juan Jesus, inserendo Zaniolo, Calafiori e Boer nella lista B dedicata ai giovani.