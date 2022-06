Passione da record

Nuova impennata di abbonamenti: è stata toccata quota 26.500, già oltre il numero della scorsa stagione

Redazione

L’amore non va in vacanza. Il termometro della passione romanista segna ancora temperature altissime. A una settimana dal successo storico in Conference League, i tifosi sono tornati a "litigarsi" i seggiolini dello stadio per la prossima stagione: ieri si assegnavano i posti della Curva Sud laterale, non acquistati da altri abbonati che volevano spostarsi (potevano riempire il 25% del settore rimasto invenduto per le limitazioni dovute al Covid), con oltre 15mila persone in coda nella fila virtuale sul sito e qualcuno che si è presentato nei punti vendita sin dalle prime ore del mattino. Inutile dire che quei pochi buchi disponibili nel settore caldo del tifo sono andati esauriti in un batter d’occhio, costringendo chi è rimasto a mani vuote ad abbonarsi in un altro settore.

Con la nuova impennata di tessere è stata toccata quota 26.500, già oltre il numero della scorsa stagione, con la concreta possibilità di superare i 30mila abbonamenti alla fine della campagna. Si tratterebbe del dato più alto dall’era post-Calciopoli, considerato che nel 2005-06 le tessere vendute erano 25.118 contro le 33.266 dell’anno precedente. Fino al 20 giugno gli abbonati della stagione passata hanno ancora la possibilità di confermare il proprio posto (ballano 1700 prelazioni in Curva Sud), quel giorno partirà la vendita libera vera e propria, con la «fase-2» che vedrà anche un aumento dei prezzi. Ecco perché la società non si aspetta nuove impennate, inoltre alcuni settori come i Distinti Nord lato Tevere e una parte della Curva Nord verranno tenuti liberi per la vendita dei singoli biglietti.

Ma un ulteriore balzo sarà possibile qualora Tiago Pinto riuscisse a regalare un colpo di mercato a Mourinho.

L’ambizione del tecnico è la garanzia migliore per i tifosi, che sull’onda dell’entusiasmo per il trionfo di Tirana continuano a dimostrare fiducia nonostante un mercato ancora da decifrare. C’è una lunga lista d’attesa anche per i posti Premium dell’Olimpico, con le aziende che cercano di accaparrarsi i posti in Monte Mario e non solo. Da quest’anno verrà allestita una zona ospitalità anche in Tevere, ma i lavori avviati da Sport & Salute, proprietario dell’impianto, difficilmente si concluderanno prima di dicembre.