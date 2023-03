Passi avanti Smalling

Smalling torna in campo e aiuta a vincere la Roma contro al Juve, guidando la difesa nel match dell'Olimpico dove per l'ennesima volta i giallorossi non hanno subito reti, scrive Lorenzo Pes su Il Tempo. Una buona notizia per Mourinho, consapevole di poter contare sul rendimento dell'inglese. L'incognita, però, resta quella del futuro, anche se nelle ultime ore l'ottimismo sulla permanenza del difensore è cresciuto. I contatti tra l'entourage dell'ex Manchester United e Tiago Pinto sono frequenti, e le parti sono ora più vicine all'intesa sul contratto. E' sul tavolo dell'agente di Smalling ormai da diverse settimane la proposta di un prolungamento a cifre più basse di quelle percepite oggi dal ragazzo (3.8 milioni più bonus). Strategia simile a quella utilizzata lo scorso anno con Mkhitaryan, che poi scelse di firmare per l'Inter. Ma stavolta Pinto non vuole rischiare di perdere un perno della difesa e, anche su spinta di Mou, potrebbe fare qualche passo incontro alle richieste dell'inglese. Intanto oggi pomeriggio (ore 14.45) torna a parlare