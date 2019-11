Partono in dieci. Oggi il verdetto su Spinazzola

Un giorno di riposo per ricaricare le pile e riprendere un cammino interrotto con ‘Gladbach e Parma. La Roma di Fonseca, come scrive Il Tempo, ieri ha partecipato all’Elite Coaches Forum dell’UEFA, questa mattina tornerà ad allenarsi a Trigoria, ma non potrà contare su dieci giocatori convocati in nazionale. Dei titolari scesi in campo al Tardini – la formazione tipo dell’ultimo periodo – saranno ben sei i calciatori impegnati nell’ultima sosta prima di quella natalizia: Pau Lopez, Kolarov, Mancini, Zaniolo, Kluivert e Dzeko, mentre Spinazzola ha dovuto dare forfait per l’infortunio alla coscia. Oltre a loro Fonseca perderà anche Florenzi, Fuzato, Cetin e Under.

I primi a scendere saranno proprio i due turchi, che nella sfida di giovedì con l’Islanda possono strappare il pass per Euro2020. II 14 saranno impegnati anche Kluivert con l’Olanda U21 contro i pari età di Gibilterra (il 19 il match con l’Inghilterra) e Kolarov, che se la vedrà con il Lussemburgo indossando la maglia della sua Serbia, ancora in piena corsa per la qualificazione. Kolarov, Cetin e Under saranno anche i primi a tornare a Roma: Andorra-Turchia e Serbia-Ucraina sono in programma domenica 17. Venerdì 15 andrà invece in scena la “sfida in famiglia” tra l’Italia di Mancini, Zaniolo e Florenzi e la Bosnia di Dzeko, la cui qualificazione è appesa ad un filo. Nello stesso giorno ci sarà una storica prima panchina con la Selecao per Fuzato (l’ultimo a tornare, il 19 c’è Brasile-Corea del Sud), mentre la Spagna di Pau Lopez affronterà Malta. Lunedì 18 sono infine fissate Italia-Armenia, Liechtnestein-Bosnia e Spagna-Romania. Intanto oggi Spinazzola si sottoporrà ad una risonanza per verificare la presenza o meno di lesioni al flessore.