Parola a Friedkin

La tensione è massima, gli equilibri molto sottili, scrive Alessandro Austini su Il Tempo. Da una parte José Mourinho e la sua smania di acquisti per non sentirsi (troppo) inferiore ai competitor, dall’altra il doppio ordine impartito a Tiago Pinto dalla proprietà: rinforzare la Roma e risanare i conti del club con le cessioni. Due obiettivi difficilmente coniugabili e il punto di scontro è dietro l’angolo. «Sono frustrato per il mercato» si è lasciato scappare il tecnico portoghese lunedì durante una presentazione dei gioielli prodotti dalla figlia nella Capitale. Diventa così «ufficiale» il malcontento di Mou, che continua a utilizzare la sua tattica di sempre: lamentarsi e mostrarsi deluso per ottenere il massimo possibile dalle società per cui lavora. Con il caso Zaniolo da gestire in casa, senza una soluzione rapida alle porte, ci vorrebbe un acquisto alla Dybala per far tornare il sorriso all’allenatore. Ma ad oggi la Roma non può avvicinarsi alle richieste dell’argentino, sedotto e abbandonato dall’Inter dopo una proposta (rifiutata ormai diverse settimane fa) che lo avrebbe portato a guadagnare fino a 7 milioni di euro netti compresi i bonus. Detto che senza la partenza di Zaniolo non è immaginabile un assalto dei giallorossi a Dybala, se la «Joya» non abbasserà le pretese ogni discorso sarebbe comunque chiuso in partenza.