Pari delle “Leggende” azzurre. Il solito Totti: assist, gol e magie

Germania-Italia è stata un evento di beneficenza a favore dei bambini più svantaggiati. La Nazionale Leggende azzurre non va oltre il 3-3 all’esordio contro la Dfb All Stars grazie alle reti di Toni, Totti e Tommasi. Come racconta ‘Il Tempo’, Cabrini sceglie un undici titolare di campioni del mondo. Due del 1982: Vierchowod e Bruno Conti e il resto del 2006 ovvero Peruzzi, Grosso, Cannavaro, Zambrotta, Gattuso, Pirlo, Perrotta, Totti e Toni. Germania in vantaggio 2-0 poi Totti rifinisce per Toni che accorcia. Lo stesso Totti pareggia al 34°. Nella ripresa Fiore sforna l’assist per Tommasi che regala il vantaggio. Nel recupero Wollscheid fa 3-3.