Papu Gomez positivo: due anni di squalifica

Il Papu Gomez si becca dueanni di squalifica per doping, scrive Matteo Cirulli su Il Tempo. Dopo le vicende legate alle scommesse che hanno escluso dal calcio giocato Fagioli per 7 mesi e in attesa della sentenza su Pogba, la Serie A perde un altro giocatore per assunzione di sostanze proibite. I fatti risalgono a novembre 2022, quando il Papu era ancora un tesserato del Siviglia: l'argentino avrebbe infatti assunto un farmaco proibito prima della Coppa del Mondo in Qatar, poi vinta insieme a Messi e compagni. La conferma è arrivata anche dal Monza, che ha comunicato di aver ricevuto dalla FIFA, tramite la FIGC, la notifica della sentenza di primo grado della Commissione Spagnola Antidoping emessa nei confronti di Gomez, a causa di presenza di Terbutalina nei campioni biologici. Il farmaco, stando a quanto si legge dalla nota ufficiale pubblicata dal Monza "è stato assunto per placare una crisi di broncospasmo nell'ottobre del 2022 e la positività è frutto di un'assunzioneinvolontaria". Il club biancorosso è orientato a supportare per vie legali il calciatore, che ricorrerà in appello nei prossimi giorni. Qualora scattasse la sospensione, Gomez non potrebbe più vantare la vittoria del Mondiale con l'Argentina e l'Europa League conquistata contro la Roma ai rigori.