Pallotta-Petrachi, scontro e divorzio

Che il rapporto tra Petrachi e il resto della dirigenza della Roma non fosse idilliaco era qualcosa di noto da mesi, ma nelle ultime ore la situazione è ulteriormente precipitata, come riporta Il Tempo.

Il direttore sportivo giallorosso ha avuto un duro scontro con il presidente Pallotta (smentito dalla società), a causa di alcune recenti dichiarazioni del numero uno del club. In settimana il tycoon di Boston ha commentato il primo anno di Fonseca alla Roma, nominando altri membri della dirigenza ma non Petrachi, che non ha gradito la dimenticanza.

La divergenza è sulla gestione delle operazioni di mercato e della comunicazione pubblica. Nelle ultime settimane è stato l’amministratore delegato Fienga a portare avanti numerosi discorsi di mercato, tutti segnali di un divorzio che appare sempre più vicino.