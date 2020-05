Pallotta è pronto a fare la sua parte

La Roma studia le strategie future. Il club giallorosso è destinato a chiudere il bilancio al 30 giugno con un passivo a tripla cifra, ma non è stata ancora presa una decisione definitiva sulle mosse da adottare entro la deadline della chiusura del bilancio.

Pallotta, come riporta Il Tempo, ha comunque garantito di essere pronto a fare la sua parte e a coprire le perdite, considerando anche il blocco del fair play finanziario. Il presidente bostoniano non ha però dato alcun input alla dirigenza italiana, che resta in attesa di capire quante plusvalenze sarà necessario reperire il mese prossimo.