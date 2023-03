Out Belotti, c’è Abraham con Dybala

Undici quasi obbligato per la Roma, scrive Matteo Cirulli su Il Tempo. I giallorossi oggi pomeriggio dovranno fare i conti con l’infermeria piena in seguito alla gara di giovedì scorso contro la Real Sociedad. La squadra ha avuto a disposizione solamente due giorni di allenamento per preparare la sfida di campionato col Sassuolo.

Foti, che siederà in panchina al posto di Mou, dovrà fare a meno di numerosi titolari: fuori Cristante per squalifica, mentre Pellegrini, Solbakken e Belotti sono out per infortunio. Poca scelta, ballottaggi solamente sulla fascia destra e a centrocampo. Nessun dubbio in porta, a difesa dei pali ci sarà Rui Patricio. Davanti a lui, nonostante il rischio diffida per Mancini, dovrebbe giocare la difesa titolare. Oltre all’ex Atalanta giocheranno infatti Smalling e Ibanez. A destra è favorito Zalewski su Karsdorp, mentre Spinazzola agirà sulla fascia sinistra.