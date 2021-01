Orsato azzecca i cartellini e tiene la gara in pugno

Secondo quanto riportato sul quotidiano “Il Tempo”, direzione arbitrale di livello assoluto per Orsato di Schio che valuta al meglio i novanta minuti del derby. Nel primo tempo l’arbitro veneto estrae il cartellino giallo in quattro occasioni; Milinkovic ferma una ripartenza di Mkhitaryan, Radu interviene scorrettamente su Villar, Mancini va giù duro su Luis Alberto, Acerbi ferma irregolarmente una ripartenza di Dzeko. Il direttore di gara «risparmia» un cartellino giallo al laziale Leiva che ferma Mkhitaryan in mezzo al campo, lo stesso metro di giudizio viene utilizzato per un intervento di Mancini su Luis Alberto. A metà del primo tempo Orsato richiama il tecnico della Lazio Inzaghi, soffocando le proteste dell’allenatore intento a richiedere una sanzione per Ibañez dopo il terzo fallo del giallorosso. Nella ripresa altre tre ammonizioni – tutte legittime – per Smalling che interviene irregolarmente su Milinkovic, Luiz Felipe, su Dzeko, e Leiva che ferma Pedro con un fallo tattico. Poco lavoro per il Var che non ritiene di dover richiamare l’arbitro in occasione del raddoppio laziale per valutare la posizione di Caicedo.