Ora Zaniolo deve riconquistare Mourinho

In panchina nel derby, in tribuna con la Macedonia del Nord, sostituito all’intervallo in Turchia, dopo l’ennesima ammonizione presa. Tre bocciature di fila nelle ultime gare tra Roma e Italia per Nicolò Zaniolo, che oggi si riaffaccerà a Trigoria insieme agli altri nazionali. Il prossimo obiettivo è convincere Mourinho a ridargli un posto da titolare, come riporta Il Tempo. Tra Marassi e la trasferta di Bodo, la sensazione è che il numero 22 giallorosso possa giocarne almeno una dall’inizio, ma l’assetto del derby è piaciuto parecchio al tecnico e Zaniolo dovrà impegnarsi per fargli cambiare idea subito. “Deve imparare a giocare di più con gli altri” ha sentenziato Mancini al termine della gara di Konya, sottolineando forse il limite maggiore in questo momento di un ragazzo che ha voglia di spaccare il mondo e recuperare il terreno perduto per due anni a causa degli infortuni. Ma così rischia di farsi tradire dalla smania.