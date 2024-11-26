Ranieri punta su Dybala a Londra, Hermoso e Saelemaekers vedono l'Atalanta. Ieri a Trigoria si è svolta la prima seduta settimanale in vista dell'impegno in Europa League contro il Tottenham che ha perso Vicario operato alla caviglia. Dopo i pochi minuti disputati con il Napoli, Dybala ha svolto l'intera seduta con il gruppo e si candida così per una maglia da titolare nella trasferta di giovedì, scrive Matteo Cirilli su Il Tempo. Nonostante i progressi, non sarà invece della partita Saelemaekers, che tuttavia intravede la luce in fondo al tunnel dopo l'operazione alla caviglia. Il belga ha svolto quasi tutto l'allenamento con i compagni e punta a strappare una convocazione per la prossima giornata di campionato, in programma lunedì contro l'Atalanta. La sfida con la Dea vedrà tornare a disposizione di Ranieri anche Hermoso, che ieri è tornato ad allenarsi in campo. Lo spagnolo ha partecipato a un evento a Monti Tiburtini, dove ha parlato della sua condizione fisica: "Ovviamente vorrei rientrare il prima possibile, ma devo rispettare le indicazioni dello staff medico. Vogliono vedermi al top della condizione per rendere al massimo". L'ex Atletico Madrid è poi entrato nel merito del momento negativo che sta vivendo la Roma: "I primi responsabili di questa crisi siamo noi, ma siamo convinti di poter cambiare questa situazione. Durante la stagione possono esserci momenti negativi anche per i top club, come sta accadendo al Manchester City. Noi giocatori con esperienza internazionale dobbiamo assumere un ruolo di guida all'interno dello spogliatoio, soprattutto per i giovani, che possono subire troppo questa pressione".