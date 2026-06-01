Tutti in attesa di D'Amico. Questa settimana sembra proprio quella buona per l’annuncio da parte del club giallorosso. Il primo compito della fitta agenda chello aspetta nel suo futuro ufficio di Trigoria è quello legato ai rinnovi di contratto dei giocatori in scadenza, Dybala, Pellegrini e Celik. Gasperini ha chiesto ai Friedkin (possibile il ritorno di Ryan a Trigoria in questi giorni) di prolungare i contratti dei giocatori in scadenza, evitando di disperdere risorse per andare a caccia di calciatori che dovrebbero prendere il loro posto in rosa. Concentrandosi invece su grandi ritocchi per puntare ancora più in alto. La situazione legata a Dybala - scrive Filippo Biafora su 'Il Tempo' - sta vedendo protagonista lo stesso Dan Friedkin, che dopo l’intervista dell'argentino a seguito della vittoria con il Parma, ha infittito i colloqui con l’agente del classe 1993. Dalla Roma è stata quindi recapitata un'offerta da circa 2,5 milioni annui per l’ex Juventus, che ha però preso tempo, sperando in un ritocco della proposta. C'è comunque ampio ottimismo. Devono invece entrare nel vivo i colloqui con l’entourage di Pellegrini. Gasp ha detto chiaramente al numero 7 di voler contare sul suo apporto anche nelle prossime annate, con un feeling tra i due, tecnico e umano, che è cresciuto giorno dopo giorno. Anche per Pellegrini le cifre saranno al ribasso. È destinato invece ad un aumento Celik, che attualmente ha uno stipendio da 2 milioni netti, potendo però usufruire dei vantaggi fiscali del decreto crescita.