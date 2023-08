Ora Dybala comincia a preoccupare

Pellegrini e Spinazzola si allenano individualmente, Dybala ancora fuori. A Trigoria ieri è andata in scena la seconda seduta in vista del big match con il Milan di venerdì sera all’Olimpico. Non hanno preso parte alla seduta Spinazzola e Pellegrini: l’esterno e il capitano hanno svolto lavoro personalizzato, che tuttavia fa parte di una normale gestione del gruppo per evitare eventuali infortuni, e la loro presenza per la gara di venerdì non dovrebbe essere a rischio. Discorso diverso per Paulo Dybala. Nella giornata di ieri - scrive Matteo Cirulli su 'Il Tempo' - l’argentino non ha partecipato alla sessione con il resto del gruppo in quanto sta ancora gestendo il fastidio muscolare rimediato nel secondo tempo della gara con il Verona. Gli esami hanno escluso delle lesioni muscolari, ma l’attaccante dovrà essere valutato giorno per giorno per cercare di evitare eventuali ricadute e sembra in forte dubbio una sua presenza dal primo minuto con il Milan, visti anche gli impegni con l’Argentina durante la sosta per le nazionali.