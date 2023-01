Operazione San Siro

Per Mourinho l’incognita principale riguarda la maglia da assegnare in attacco al fianco di Paulo Dybala

José Mourinho porterà con sé i dubbi fino a qualche ora prima del calcio d’inizio, scrive Francesca Schito su Il Tempo. Deve scegliere l’attacco migliore per provare a mettere in difficoltà i centrali del Milan, capire come cercare di ingabbiare Leao e vincere i duelli a centrocampo contro un Tonali che a Salerno è parso pienamente padrone della mediana.

Se nel reparto offensivo l’incognita principale riguarda la maglia da assegnare al fianco di Paulo Dybala, con Tammy Abraham che potrebbe rimanere ancora una volta in panchina.

A centrocampo al fianco di Cristante dovrebbe esserci Nemanja Matic, uno abituato a sfide di questa portata. Una mediana muscolare davanti al solito trio Mancini-Smalling-Ibanez a protezione di Rui Patricio, dunque, con Celik a destra a doversi occupare di Leao insieme all’ex difensore dell’Atalanta (Karsdorp, in rotta con Mourinho, non è neanche partito per Milano) e un nodo da sciogliere per quanto riguarda l’out opposto, con Spinazzola in ballottaggio con El Shaarawy.

Se davanti non dovesse toccare ad Abraham, sarebbe Zaniolo, recuperato dopo la contusione al ginocchio, a rappresentare il riferimento offensivo per Mourinho: anzi, per Foti, visto che il lusitano sconterà la seconda giornata di squalifica e toccherà al suo assistente guidare la squadra dalla panchina della Scala del Calcio per la seconda volta su due. C’era lui, infatti, a dare indicazioni a Pellegrini e compagni in occasione del match contro l’Inter: vinse la Roma, soffrendo in avvio e ribaltando lo svantaggio con le reti di Dybala e Smalling.