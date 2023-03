Operazione riscatto

Novanta minuti per riprendere il cammino interrotto a Cremona e dimostrare, davanti al proprio pubblico, che la Roma c’è ancora tra le pretendenti per un posto in Champions League, scrive Lorenzo Pes su Il Tempo. Mourinho sarà in panchina, complice la sospensione della squalifica, ma il portoghese ha deciso comunque di non parlare alla vigilia della gara.

Da un campione del mondo all’altro, sono arrivati i complimenti di Allegri al suo ex attaccante, oggi alla Roma, Dybala: “Paulo è un giocatore che ha dimostrato nei numeri che è importante. Lo è per la Roma, lo è stato per la Juve. Gli va dato un occhio di riguardo perché vicino all’area è pericoloso”. Soltanto il secondo confronto per Dybala contro la sua ex squadra dopo quello della gara d’andata, dove servì un assist fantastico per Abraham, che permise alla Roma di strappare un punto allo Stadium. L’inglese ha un buon feeling contro la Juve: oltre alla rete dell’andata, infatti, l’ex Chelsea è andato a segno anche nel match dell’Olimpico del 9 gennaio 2022. Datato 2019 l’ultimo successo casalingo contro la Vecchia Signora, quando Florenzi e Dzeko decisero la sfida tra la Roma di Ranieri e una delle ultime Juventus targate Allegri.