Operazione cessioni

Pinto torna a Roma e continua a lavorare sulle cessioni, scrive Matteo Cirulli su Il Tempo. L'obiettivo della Roma è ormai noto: vendere. Servono 30 milioni di plusvalenza entro il 30 giugno per rientrare nei paletti del Fair Play Finanziario imposto dalla UEFA. Il viaggio a Londra del general manager giallorosso è servito proprio per determinare, grazie all'incontro con Mourinho di due giorni fa, le strategie di mercato dei giallorossi e scegliere i giocatori da “sacrificare” per arrivare all'obiettivo. L'ideale sarebbe infatti di non cedere titolari - leggasi Ibanez - cercando cosi di guadagnare soldi tramite la cessione di esuberi e giovani della primavera - il Sassuolo è interessato a Missori e Volpato e nei prossimi giorni potrebbero esserci ulteriori incontri tra le due parti. Kluivert, Vina, Shomurodov,Carles Perez, Reynolds e Villar sono tutti rientrati dai rispettivi prestiti, ma si sta cercando di trovare una soluzione - possibilmente definitiva - per ognuno di loro. L'unica trattativa avanzata è quella di Vina: su di lui è forte il Bournemouth che vorrebbe trattenere il calciatore ma a cifre minori rispetto ai 17 milioni presenti sul riscatto fissato al momento del prestito. Lo stesso club inglese sta pensando anche a Kluivert - di ritorno da una buona stagione a Valencia. Sull'attaccante olandese ci sono tuttavia anche altre squadre di Premier League. Situazione diversa invece per Villar: il centrocampista è richiesto da Cagliari e Genoa, con la Roma che vorrebbe incassare 5 milioni dalla cessione dello spagnolo arrivato nel gennaio del 2020 dall’Elche. Più complicate invecele cessioni di Carles Perez e Reynolds. Entrambi i calciatori vorrebbero ritornare ai club nei quali hanno giocato in prestito - Celta Vigo e Westerlo - mala Roma non vuolc accettare lc richieste a ribasso delle due squadre, viste anche le altre offerte che arrivano da altri campionati.