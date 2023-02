Olimpico pieno. Due gare decisive in cinque giorni

Due gare decisive in cinque giorni allo stadio Olimpico, scrive Matteo Cirulli su Il Tempo. Pochi allenamenti in vista di domani sera, quando i giallorossi affronteranno il Verona di Zaffaroni. Quella di domani si preannuncia come una gara delicata: il Verona è in piena lotta per evitare la retrocessione, e arriva all’Olimpico in un ottimo periodo di forma, avendo perso solamente La volta nelle ultime cinque partite, pareggiando con Lazio e Udinese e vincendo contro Lecce e Salernitana. Mourinho, anche in vista del fondamentale ritorno di Europa League, dovrà necessariamente gestire le forze dei propri giocatori, soprattutto dopo aver schierato lo stesso undici contro Lecce e Salisburgo. I giallorossi potranno inoltre contare sulla spinta dei propri tifosi, pronti a riempire nuovamente lo stadio Olimpico. Per le prossime due sfide sono stati infatti venduti più di 120mila biglietti.