Oggi verdetto sul punto con il Verona

Oggi, a meno di imprevisti dell’ultimo minuto, è il giorno della verità sul caso-Diawara, come riporta Il Tempo. Alle 15.30, davanti alle Sezioni Unite del Collegio di Garanzia dello Sport del Coni, va in scena l’ultimo grado di giudizio che sancirà definitivamente il risultato di Verona-Roma dopo il 3-0 a tavolino inflitto ai giallorossi dalla Corte Sportiva d’Appello della Figc per aver schierato Diawara, non iscritto nella lista dei 25 calciatori della rosa.

L’udienza verrà discussa in presenza nonostante le rimostranze del Verona – costituito nel procedimento – che in una memoria ha ribadito le critiche alla dirigenza della Roma, anche in virtù dell’errore dei sei cambi commesso con lo Spezia. Saranno ascoltati l’ex segretario giallorosso Longo e l’ex team manager Gombar, per la Lega è stato convocato Marino (che ha contattato il club dopo l’invio dell’alert) mentre la Roma sarà difesa dall’Avvocato Conte. Intanto Fonseca perde Mkhitaryan per un mese: per una lesione al soleo.