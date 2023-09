Oggi la ripresa, Smalling e Pellegrini in dubbio

Squadra a Trigormia questa mattina per il primo allenamento in vista dell'esordio in Europa League

Redazione

Di nuovo in campo per preparare la prima trasferta europea, scrive Matteo Cirulli su Il Tempo. Dopo il giorno di riposo concesso da Mourinho che ieri ha assistito insieme a Nuno Santos alla vittoria della Primavera per 3-2 contro il Frosinone - in seguito alla roboante vittoria contro l'Empoli di domenica scorsa, la Roma tornerà questa mattina al centro sportivo Fulvio Bernardini per il primo allenamento in vista dell'esordio in Europa League contro lo Sheriff Tiraspol. Oltre alla ripresa a Trigoria verranno valutate le condizioni dei tre calciatori che non hanno partecipato alla sfida contro i toscani, ovvero Smalling, Pellegrini e Aouar. Il difensore centrale, come svelato da Mourinho nella conferenza stampa di sa-bato, ha dovuto alzare bandiera bianca a causa di un problema fisico. Il recupero dell'inglese sarà fondamentale per la gestione dei centrali a disposizione del tecnico portoghese, visti i soli tre - Mancini, N'Dicka e Llorente a disposizione.

Situazione simile anche per quanto riguarda il centrocampo.Pellegrini è ancora alle prese con l' affaticamento al flessore destro accusato in nazionale e potrebbe giovare di un'ulteriore gara di stop per recupe-rare. In mattinata verranno svolte valutazioni sull'algerino che ha dato forfait all'ultimo minuto due giorni fa prima della sfida con l'Empoli ma potrebbe recuperare prima della partenza per la Moldavia della squadra, in programma mercoledì con rientro fissato venerdì.

