Oggi ripresa, Renato da valutare

Oggi il ritorno a Trigoria per valutare le condizioni di Renato Sanches, scrive Matteo Cirulli su Il Tempo. Dopo la vittoria contro lo Sheriff in Transnistria di ieri, la Roma sbarcherà in mattinata nella Capitale per iniziare da subito a preparare la quinta giornata di campionato che vedrà i giallorossi affrontare il Torino in trasferta. Mourinho e il suo staff dovranno fare i conti nuovamente con l'infermeria. Durante la partita di ieri si è fermato Renato Sanches: il centrocampista portoghese ha dovuto alzare bandiera bianca dopo pra asciando il campo a Paredes, protagonista nella punizione del gol del primo vantaggio della Roma. L'ex Bayern e PSG ha avvertito un risentimento muscolare alla coscia destra che verrà valutato oggi mentre la squadra svolgerà una sessione defaticante - l'unica oltre alla rifinitura di sabato prima della partenza per Torino.