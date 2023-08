Oggi ripresa. Rebus Dybala, Zalewski ok

Le condizioni dell’argentino andranno seguite giorno per giorno in vista della sfida contro il Milan

La Roma di nuovo in campo in vista della gara con il Milan, scrive MAtteo Cirulli su Il Tempo. Questa mattina i giallorossi tornano ad allenarsi al Fulvio Bernardini dopo la sconfitta per 2-0 in trasferta a Verona. In giornata verranno inoltre valutate le condizioni di Dybala e Zalewski.